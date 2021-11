L'àrea metropolitana de Barcelona pot quedar desproveïda a partir del gener

El món pandèmic està deixant estampes mai conegudes per diverses generacions occidentals. L'apressant dèficit de camioners i transportistes, que ha acabat per esclatar amb una crisi en la cadena de subministrament, amenaça per fer-se transversal a tota Europa, inclosa Espanya, on el sector del transport per carretera porta més d'una dècada posant en guàrdia el problema.

Però ha estat en 2021, amb la pandèmia com a detonant, quan veritablement s'ha convertit en un dilema per a la distribució i el consumidor, a més en plena expansió del ‘ecommerce’.

La veu d'alarma la va llançar l'Associació del Transport Internacional per Carretera (Astic), durant la seva assemblea general. «Si la falta de conductors professionals al nostre país continua accentuant-se, en la dècada vinent perdrem més d'un terç de les nostres plantilles. Cal posar remei a aquest problema, així com a l'excessiva burocràcia i a la pressió normativa que asfíxia al sector», va assegurar llavors el seu president, Marcos Basante.

L'àrea metropolitana de Barcelona en perill de desproveïment

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de l'AGTC, Carlos Folchi (àudio),

"La moratòria que encara permetia als camions entrar en la zona de baixes emissions (ZBE) arriba a la seva fi aquest gener vinent." explica Folchi " Ara hem començat les negociacions per a arribar a un acord, però si no s'arriba a aconseguir un és possible que hi hagi dificultats per a proveir Barcelona."

El secretari general de l'AGTC diu que "Les administracions no han invertit res en el sector, per exemple en catalitzadors que farien aquests vehicles menys contaminants. Cal recordar que encara no tenim camions elèctrics i que el seu preu és elevadíssim."

Un 20% de places sense cobrir

«Amb la demanda actual, entre els professionals que es jubilen i es van del sector, i els que estem incorporant, ens faltaran uns 15.000 transportistes a Espanya aquest lustre. Actualment, al voltant del 20% de les places que s'ofereixen de conductor professional no es cobreixen i en 2030 perdrem un terç dels nostres conductors».

«Escassegen conductors de tràilers, ‘megatrucks’, mercaderies perilloses, camions d'obra i també per a furgonetes de repartiment», lamenta el president de l'Organització Empresarial de Logística i Transport (UN), Francisco Aranda, que urgeix a fomentar mesures des del sector públic «abans que sigui tard i es tibi al màxim la cadena logística i puguin produir-se retards».

Com en tants altres sectors, el transport també es pregunta com és possible no trobar mà d'obra quan a Espanya existeix actualment més d'un 38% d'atur juvenil (desocupació entre menors de 25 anys) i el 15% de la població activa es troba sense treball.

Clarament el sector, tal i com està ara mateix, no és atractiu pels joves.

