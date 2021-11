L'aprenentatge a través de l'art

Un model que empri l'art com a catalitzador de l'aprenentatge i posicionar-se, en aquest aspecte, com a referent a Catalunya. És el que s'ha proposat l'Escola Rubió i Ors, que es dotarà de noves eines i iniciatives educatives que donin visibilitat a aquest àmbit per potenciar el desenvolupament global de l'alumnat.

L'Escola Rubió i Ors ja havia posat en marxa accions estrictament orientades a l'art, com TocaCorda, que ofereix als nens i nenes dels cursos superiors l'opció d'aprendre a tocar el violí a classe. Els que no se senten atrets per l'instrument també tenen l'alternativa d'aprofundir en treballs més plàstics. Ara, la intenció és que l'art sigui un vehicle per arribar a tot. Parlarem amb la directora de l'escola Rubió i Ors de Reus, Noelia Moliner.



- Explica'm la nova proposta que apliqueu a la vostra escola.



Ens va sortir l'oportunitat de presentar l'any passat un projecte al programa Magnet per ajudar-nos a fomentar l'aspecte artístic en un centre de referència cultural per la nostra ciutat. De les 25 escoles que es van presentar a la convocatòria, vam ser una de les tres escollides.



- Es tractaria d'aprendre matemàtiques, història o geografia utilitzant l'art com una metodologia més flexible?



Arran de fer reflexions docents per intentar cobrir les necessitats educatives del nostre alumnat, tenim una visió de metodologia més manipulativa, experiencials i evidencials. El que pretenem a través de projectes que estan enfocats en l'àmbit artístic, és que s'integrin la resta d'aprenentatges com són les llengües o el coneixement del medi.



- Explica'm un exemple.



Nosaltres per exemple fem teatre a P5 i sisè i es tracta de poder integrar la llengua en l'expressió oral i en els més grans també podem fer la part de l'expressió escrita, és a dir, poden redactar i crear mateixos als diàlegs. També podem integrar les matemàtiques treballant les mesures de l'escenari o dels espais on es treballa.



- Com sabem si funciona o no?



En els aprenentatges sempre que es treballen de manera evidencial i experiencial estan més que demostrats que s'integren i que funcionen.