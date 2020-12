L'anàlisi de la última hora de les dades covid avui 31 de desembre de 2020

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Hem parlat amb el doctor Jaume Sellares, vicepresident del Col.legi Oficial de Metges de Catalunya, de les dades d'avui mateix, 31 de desembre de la covid a Catalunya. Persones hosp: 1.795 (-25) UCI: 379 (+3) Casos positius acum: 397.936 (+3.892) Defuncions acum: 17.060 (+16) RR: 324 (-4) Rt: 0,99 (-0,04) IA14: 342,69 (+6,66) % positius últ. 7 dies: 6,09 (+0,14 pp) PCR/TA fetes últ. 7 dies: 236.458 (-1.695) . Tambè hem recordat que el govern ha anunciat que no modifica les mesures anunciades fa deu dies per aturar l'expansió de la pandèmia a Catalunya. Miquel Sàmper, conseller d'Interior, ha explicat que "s'ha arribat a la solució que no hi havia d'haver modificacions" i que, "per tant, s'allargarien les mesures preses fa una setamana perquè durin quinze dies".

En la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat, Sàmper ha remarcat que la decisió "s'ha pres en base a criteris de dades sanitàries"Al final, per tant, no s'ha avançat el toc de queda d'avui 31 de desembre a les 12 de la nit., que era una possibilitat arran de la preocupació del govern per l'augment de la interacció social tan habitual del Cap d'Any. De tota manera, tant des de Salut com des d'Interior s'ha insistit en la necessitat de reduir la màxim tant la interacció social com els desplaçaments durant aquestes festes. I una crida a no caure en cap mena de relaxació pel fet que hagi començat la campanya de vacunació, perquè la immunitat de grup no s'aconseguirà fins d'aquí diversos mesos. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que la mobilitat només està permesa amb la pròpia bombolla.

Des del Col.legi de Metges es consideren insuficients les mesures vigents i es reclamen restriccions de mobilitat més dràstiques. La decisió del Govern de no decretar noves mesures ha topat amb el rebuig total del president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, que reclama mesures més contundents i efectives per frenar la pandèmia i el 31 de desembre reduir dràsticament la mobilitat. Mesures a les que dona suport totalment el docotr Jaume Sallarés des d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra.