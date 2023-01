L'AMB invertirà per impulsar l'eix del Besòs

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments propers a la desembocadura del riu Besòs han acordat un pla de 500 milions d’euros d’inversions per als propers 10 anys.

El pla, en col·laboració amb la Generalitat, el govern central i la Diputació de Barcelona, engloba una trentena de mesures.

En matèria d’habitatge, entre altres, es preveu la construcció de gairebé mil pisos de protecció oficial a Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet.

Al mateix temps, hi ha el compromís d’erradicar el barraquisme de Montcada i recuperar els espais ara ocupats. Les diferents inversions també es preveu que beneficiïn els barris barcelonins de Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor.

Entre les diferents mesures, s’anuncien 185 MEUR de les empreses públiques d’habitatge de l’AMB per construir més d’un miler de pisos de protecció oficial als quatre municipis de l’entorn del Besòs.

En concret, se’n preveuen 437 a Santa coloma, 225 a Montcada, 207 a Badalona i 170 a Sant Adrià. També hi ha recollits 58 MEUR de l’INCASÒL per construir 454 pisos, la majoria dels quals a Badalona.

Al mateix temps, es preveu actuar a les zones de barraques de Montcada, en un espai de 31 hectàrees que es vol recuperar. Aquestes mesures es faran a través de la Comissió Tècnica per a la Gestió del Barraquisme a la Llera del Besòs.

Encara en matèria d’habitatge, el pla presentat per l’AMB es compromet a la rehabilitació de pisos de més de 600 edificis dels diferents barris per millorar l’eficiència energètica, la conservació i l’accessibilitat amb diverses accions cofinançades amb fons Next Generation. A nivell metropolità, la partida prevista és de 30 milions d’euros.

D’altra banda, es planifiquen diverses actuacions a la C-31 a Badalona, com acabar les calçades laterals, remodelar els passos subterranis i implantar pantalles per reduir l’impacte acústic.

Pel que fa a la immediatesa del riu, el pla engloba la construcció de noves passeres per creuar el riu i la creació d’un refugi de biodiversitat entre el Pont Vell i Can Zam.

També hi ha previstes accions per descontaminar les platges de Sant Adrià i Badalona, construir el nou col·lector de Llevant i rehabilitar els polígons dels dos marges del Besòs.

En aquest sentit, hi ha el compromís de revisar el planejament urbanístic, millorar els serveis i fomentar l’associacionisme empresarial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El programa de 500 MEUR d’inversions de la propera dècada s’ha presentat aquest dimecres en un acte a Montcada i Reixac encapçalat pel vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, i alcaldes i representants polítics dels municipis directament afectats.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director de projectes singulars de l'AMB, Jaume Vendrell (àudio).