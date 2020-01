L'alcaldessa de Girona valora la situació provocada per la borrasca Glòria

“Aquest matí era moderadament optimista perquè la situació semblava que s'estava reconduint sobretot al riu Onyar,no obstant ara ens hem de preocupar per riu Ter”.Són paraules de l'alcaldessa de Girona avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Marta Madrenas ha concretat que el cabal del Ter no para de crèixer i ja ha tingut un petit desbordament que ha obligat a tallar la C-255.La alcaldessa gironina ha dit que “ Li preocupen especialment els barris que estàn més aprop del riu del carrer del Carme,Vistalegre i el Barri Vell “. Marta Madrenas s'ha felicitat perquè a Girona, de moment, no cal lamentar cap dany personal. Tot i això, Madrenes ha comentat que “Temem que les previsions no són bones pel tarda i vespre i que plogui sobre mullat”.

Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai la ultima hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en “Esports Cope” o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.