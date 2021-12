L'alarmant manca d'educació financera

El sector dels comerciants i el sector immobiliari celebren les bones xifres que ha deixat al pont de la puríssima. La pandèmia encara està present i tot pot canviar d'un moment per l'altre, per aquest motiu, ens preguntem sí tenim una bona educació financera per saber estalviar o per fer una previsió i evitar problemes en un futur. Parlarem amb el professor associat de la universitat de Girona i director financer del grup hoteler Met Playa, David Maldonado.



- Generalment, la població té una base d'educació financera?



La meva resposta és bastant contundent, no. És una mancança que malauradament la crisi econòmica ens va fer adonar. L'educació financera és més bona ara que fa quinze anys, però, així i tot, encara hem de millorar. Els europeus tenen a les seves escoles assignatures on els estudiants tracten l'economia familiar i com portar una economia personal.



- Què és exactament l'educació financera?



Finalment, hauria d'anar orientat cap a dos camps, una és l'autogestió o l'autocontrol de les capacitats que té cadascú de generar ingressos i, per tant, també de pagaments i l'altre té un pes molt rellevant (sobretot en una economia com la nostra amb el tema de la propietat dels immobles on també es perd) és el fet de conèixer molt bé els productes de finançament que disposem. Prèviament, hi ha una obligació per part del notari d'explicar les condicions i fa falta conèixer aquests productes de crèdit dels que disposem on hi ha avantatges però també inconvenients.



- Les dues despeses més habituals en una persona al llarg de la seva vida són una casa o un cotxe.



En aquests casos hauríem de tenir un estalvi previ i després si demanem un préstec hipotecari que tingui unes devolucions que siguin acord a la nostra capacitat de generar ingressos sense posar-nos la soga al coll.