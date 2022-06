El 26 de juny es commemora el Dia Internacional de la lluita contra les drogues

El 26 de juny es commemora el Dia Internacional de la lluita contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, una data per intentar reforçar l'acció i la cooperació entre els països per assolir una societat lliure de consum de drogues i de trànsit il·legal.

El consum i la distribució de drogues il·legals és una problemàtica global, amb greus repercussions en la salut i el benestar de les persones. A escala mundial la incursió de drogues il·legals ha aconseguit traspassar fronteres amb nivells alarmants, afectant la seguretat i el desenvolupament sostenible de les nacions. Parlarem amb el psicòleg criminalista i director de la unitat d'hospitalització d'ITA de trastorns de conducta i neuro desenvolupament, JavierFeliz.



- Com es pot rescatar una persona de les drogues?



Els primers passos que hem de donar és saber quina és relació entre la persona i la substància que està alterant la seva vida. Primer de tot hem de parlar d'addiccions amb substància i d'addiccions sense substància, perquè quan parlem de les drogues molta gent pensa directament què és cocaïna, alcohol, porros o èxtasis, però no ens hem d'oblidar de les addiccions digitals, tot el que té a veure amb la tecnologia. Hem de saber com hem de classificar el consum d'aquesta persona, si és ús, l'abús o l'addicció.

Haurem de valorar com afecta la seva vida diària i estar molt alerta dels senyals. També hem d'intentar ser el focus i donar molta informació a aquests col·lectius, que són les drogues i que poden arribar a fer-te. Els factors de protecció també són molt importants, és a dir, hi ha alguns que només necessiten teràpia un cop a la setmana i hi ha d'altres que necessiten un centre de dia.



- L'ús només de cap de setmana el podríem considerar perjudicial?



Et posa en risc, pot arribar a què sigui tot els dies i això et pot arribar a produir un absentisme laboral o escolar.



- El cànnabis i la marihuana són de les més consumides?



En primer lloc, està l'alcohol què és una droga que mai contemplem, però sí que he de dir que el consum de la marihuana s'ha triplicat i també cal destacar el consum del mòbil.