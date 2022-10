Jubilació, una paraula que comença a extingir-se

Segurament a hores d'ara heu sentit la frase "els quaranta d'ara no són els quaranta d'abans", és una realitat social, canvien les perspectives i les formes, no només parlem d'aquesta franja d'edat, també els de 65-67, els baby-boomers que ens toca jubilar-nos i segurament serà molt diferent de fa quinze anys per moltes qüestions, per qualitat de vida, per salut, per activitat o proactivitat. Per treure aigua clara d'aquesta situació parlarem amb el professor d'Empresa de la UAO CEU, Joaquín Solana.



- Els quaranta d'ara no són els mateixos que anys enrere?



Hi havia un titular que deia que els 75 d'ara són els 65 d'abans.



- Ara que ens toca jubilar-nos als baby-boomers, la proactivitat és clau.



Aquí la reflexió està en el concepte de jubilació, segurament ha d'evolucionar cap a uns enfocaments més sensibles. L'esperança de vida va canviant, per exemple, l'esperança de vida a França al segle 19 era de quaranta anys, la percepció era molt diferent, avui dia una persona de trenta anys és molt jove. És un canvi de la percepció de l'edat perquè la longevitat i el progrés humà permet que un neix que neixi avui tingui té el 50% de probabilitats de viure fins als cent cinc anys, per tant, ha d'haver-hi implicacions socials.



- Com s'hauria de reorganitzar laboralment?

Hi ha diferents aspectes, hi ha persones que ho estudien des de fa temps i admeten que les empreses i el govern van molt enrere en aquest aspecte i no s'està adoptant una actitud proactiva. En moltes ocasions parlar de què la vida laboral té una altra llargada, es tradueix com una pèrdua de drets socials i això dificulta el diàleg. Jo defenso la llibertat de l'acció, hi ha feines físiques que són dures, però és diferent d'una feina intel·lectual de creació, que pot no estar vinculada a l'edat.