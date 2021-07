La jornada intensiva redueix la càrrega laboral i promou la formació dels empleats

Si alguna cosa esperen els empleats quan arriba juny és, a més de les anhelades vacances d'estiu, l'inici de la jornada intensiva. Encara que per a molts es tracta d'una qüestió establerta, l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors -encarregat de recollir tota la regulació sobre la jornada de treball- no l'esmenta. Per això, són les pròpies companyies les que s'encarreguen de legislar en aquesta matèria, concretant la seva durada i particularitats, la qual cosa provoca disparitats entre elles.

No obstant això, en el que sí que estan d'acord les empreses és que la càrrega laboral disminueix en l'època estival. Tant és així, que el 45% de les companyies veuen com es redueix significativament el seu volum de treball durant aquest període, segons un estudi de Grant Thornton.

Amb aquest canvi en la jornada, molts dels treballadors utilitzen aquesta reducció de treball per a formar-se, exactament, el 67% dels espanyols, com afirma una anàlisi realitzada per la consultora CONNECTA, la qual cosa converteix als cursos part-estafi en una opció idònia. Això no és d'estranyar si tenim en compte que el 48% dels professionals en actiu es planteja millorar la seva formació amb l'objectiu de tenir noves oportunitats laborals, com assegura InfoJobs.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Tiago Santos, gerent d'Ironhack “Veiem que cada vegada els nostres alumnes necessiten serveis més adaptats i personalitzats i com la demanda de cursos en línia i a temps parcial han crescut."afirma Santos.

El fet és, que el reciclatge professional s'ha tornat una necessitat en el mercat laboral actual. Segons dades del Govern, la crisi es resumeix en 438.617 ocupacions menys i 401.328 aturats més i és possible que prop de 200.000 persones que es troben en ERTO avui dia, no puguin recuperar el seu antic lloc de treball per les noves exigències. I és que, la Unió Europea preveu que el 45% de les ofertes d'ocupació a Espanya en 2021 seran tecnològiques o digitals.

És una realitat. Les professions del futur estan innegablement connectades amb la digitalització i el 54% dels professionals a nivell mundial necessitarà actualitzar les seves capacitats digitals abans que acabi l'any que ve d'acord amb el World Economic Fòrum. A més, segons un estudi realitzat per Infoempleo i Deloitte, un gran nombre de les noves contractacions estaran relacionades amb les tecnologies de la informació.

De fet la previsió es que abans de 2030 el sector IT necessitarà contractar més de 900.000 professionals a nivell mundial i 100.000 perfils, només a Espanya.