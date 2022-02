JJOO d'hivern al Pirineu. Pros i contres

D'ençà que es va posar sobre la taula la possible candidatura dels Pirineus per organitzar els jocs olímpics d'hivern del 2030 hi ha hagut uns quants obstacles a favor i en contra. Per saber com està la situació parlarem amb el professor de la universitat de Girona en el departament de geografia i membre de l'institut de recerca en turisme, Jose Antonio Bonaire.



- Que té de positiu i tan negatiu tot això?



Els pros i els contres estan bastant estudiats, cada jocs olímpics, tant d'hivern com d'estiu, les destinacions fan un balanç. Positivament, una destinació aconsegueix tres coses molt importants. En primer lloc, obté inversió directa per les instal·lacions i inversió indirecta per l'accessibilitat vies ferroviàries carreteres En segon lloc, obté imatge, es posiciona en el mapa i, en tercer lloc, genera un efecte impuls, és a dir, durant un determinat període les inversions hola atracció de talent fins i tot la mateixa població local genera un estat d'ànim que acaba generant un efecte bola de neu positiu per al territori.



- I per què hi ha aquest rebuig?



Com tot balanç, també té aspectes negatius i podríem dir que són bàsicament tres. El primer és l'efecte negatiu que té el lloc, quan acaba aquesta efervescència, normalment acaba una depressió post olímpica, és a dir, un cop s'ha acabat, la destinació no sap trobar la forma de revitalitzar-ho. En segon lloc, és la distorsió de la imatge sobre uns atributs que no són els que t'interessen i, en tercer lloc, de vegades, l'activitat genera dificultats en l'accés a l'habitatge, inflació o problemes pressupostaris.

- Tot depèn d'una bona administració?

No només de l'administració, un projecte olímpic sempre és la suma de moltes voluntats com poden ser les del territori, de residents i per descomptat les d'empresarials. Es tracta de llegir bé el territori, de saber quins són els seus punts forts, quines són les seves oportunitats i posar-les al servei d'aquest projecte olímpic.