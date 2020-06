Dr. Jaume Padrós: "La sanitat a Catalunya està molt maltractada"

Avui hem volgut parlar amb el president del Col.legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós. Li hem volgut preguntar si realmente en aquests moments els metges i el personal sanitari de Catalunya realment està en una situació d'estress i cansament molt alt. "El col.legi de Metges de Barcelona vol denunciar que els professionals sanitaris, els que han estat en primera línia, estan cansats físicament, també psicològicament. I creiem que ara que es torna a la normalitat creiem que hi ha moltes coses que s'han de canviar. El fet que no hi hagi hagut cap gest de reconeixement palpable, tangible, més enllà dels aplaudiments, no ens agrada. Tenint en compte que hi ha veus que diuen que pot venir una segona epidèmia, una segona onada... Tenim el sistema sanitari fràgil, perquè fa anys que no es destinen els recursos que es necessiten. Estem a la cua d'Europa en quant a recursos dedicats a la sanitat en funció del PIB. Si hem pogut combatre el Coronavirus ha estat gràcies al compromís dels professionals. Són ells els que fan possible que els resultats del nostre sistema sanitari sigui més que satisfactori, i sigui comparable als millors del món. Però això té un límit. Hi ha un discurs polític i mediàtic que genera inmobilisme, i estem cansats d'escoltar cantarelles, la sanitat de Catalunya està molt maltractada, té un dèficit important de finançament. Si nosaltres sortim d'aquest episodi de pandèmia, i veiem que a França, per exemple, s'acorda que hi hagi una paga extraordinària pels professionals. A més es decideix reestructurar el sistema sanitari. A Itàlia ha passat una cosa semblant. I aquí, quan els professionals veuen de què es parla al congrés dels Diputats, doncs això genera molt malestar"