Dr. Jaume Heredia, Hospital d'Olot, "sembla que es comença a veure la llum al final del túnel"

Les comarques de Girona han registrat deu defuncions més per coronavirus les últimes 24 hores. Amb aquestes, ja són 167 les morts provocades per aquesta malaltia. A més, s'han detectat 123 contagis per SARS-CoV-2 fet que situa el nombre de persones que han contret el virus en 1.731 casos, segons ha informat el Departament de Salut. D'aquests, 654 estan ingressats i 105 es troben en estat greu en diferents centres de la Regió Sanitària de Girona. Les altes continuen creixent i se n'han donat 32 aquest diumenge. Això fa que 440 persones ja estiguin fora dels diferents hospitals perquè, o bé han superat la malaltia, o poden seguir curant-se des de casa. El nombre de professionals contagiats és de 519.

"malgrat les xifres m'atreviria, i amb tota la prudència, a dir que sembla que comencem a veure la llum al final del túnel" comenta el *dr. Jaume Heredia, director mèdic de l'hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa "però no podem baixar la guàrdia" ens explica "la mesura més eficient que s'ha dut a terme des dels poders públics ha estat el confinament, això ha permès que puguem haver absorbit tota la demanda." continua "La situació a la Garrotxa és molt diferent, ens ha ajudat la dispersió de la població de la comarca, per contra, el problema és que tenim una població envellida".

Tres nous morts a Olot

L'Hospital Comarcal de la Garrotxa i d'Olot ha informat que tres persones més han mort com a conseqüència de la SARS-CoV-2 en les darreres hores. En concret, dues persones van perdre la vida aquest dissabte a la tarda i una altra aquest matí. El total de víctimes és de 22. A més, s'han traslladat dos pacients de la UCI als hospitals Trueta de Girona i a la Clínica Diagonal de Barcelona.

A Campdevànol el nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de cinc persones, i hi ha actualment 29 pacients ingressats dels 73 casos que s'han detectat, set de les quals són de professionals sanitaris. La bona notícia són les 21 altes que s'han donat fins a dia d'avui.

Pel que fa al Baix Empordà, el SSIBE ha informat que el nombre total de persones contagiades és de 177. Afortunadament no hi ha hagut cap nova mort ni a l'hospital de Palamós, ni en els geriàtrics de Palamós i Palafrugell. Del total de persones infectades, 52 són professionals sanitaris.

A Figueres, com va passar dissabte, avui tampoc s'ha registrat cap nova mort per la covid-19. Tot i això s'han detectat divuit positius nous i el total s'eleva fins els 156. D'aquests, gairebé més d'un terç (53) són personal sanitari. En total s'han donat dues noves altes i ja hi ha 37 persones que han passat la malaltia.