Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona, habla desde su confinamiento por el coronavirus

Jaume es una de las personas confinadas en su domicilio de Barcelona a causa de la pandemia del coronavirus. Jaume lleva encerrado en casa desde el pasado fin de semana, se encuentra bien pero ha elegido la confinación por precaución porque estuvo en contacto con una persona infectada. Jaume Collboni es el primer teniente de alcalde y responsable de Empresa, Cultura e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona. Hoy Collboni ha hablado, desde su casa, para Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Jaume ha explicado con todo detalle su experiencia como ciudadano confinado.

Jaume Collboni ha destacado que:“Me encuentro perfectamente de salud y estoy acostumbrándome a trabajar desde casa, cosa que en breve harán muchas personas”. Jaume ha confesado que: “Estuve en una reunión puntual con una persona y a partir de aquí la autoridad sanitaria del Ayuntamiento me indicó que debía confinarme”.

El teniente de alcalde ha reconocido que no es agradable estar encerrado cuando no estás enfermo.Pese a ello, ha querido aconsejar a quienes estén en su misma situación: "Mucha tranquilidad pero también mucha responsabilidad. Una epidemia no se puede controlar, por tanto hay que tomar medidas y seguirlas conforme las autoridades sanitarias las van dictando. Lo más importante es lo que haces tú, como persona, en tu día a día".

