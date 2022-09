Com afrontar el bullying?

El bullying continua sent un tema espinós des de fa gairebé dues dècades, de difícil solució i que preocupa en gran manera docents i pares. Parlarem amb la psicòloga i terepèuta, Rita Antón.

- Fins a quin punt els nanos són conscients del bullying?

Quan ho detectem el primer que hem de fer és escoltar i intentar entendre el que està passant, donar un espai a la víctima perquè de vegades intervenim de forma directa en el càstig i el nostre plantejament és anar més enllà, saber que està passant, quines dificultats podem observar en les figures agressores i com podem fer perquè es deixi de donar la part més òbvia que és frenar aquesta dinàmica. Donar també espais a la víctima per saber com ajudar-la i posar límits perquè es senti protegida a l'escola.



- Deixant a un costat la part més òbvia, creus que és un tema difícil de controlar?

Nosaltres podem veure les dinàmiques i les conductes d'assetjament, però el que hem de veure és el perquè aquesta persona està actuant així i anticipar-nos a una altra situació d'assetjament.



- És dona el cas que l'agressor hi faci per diversió?

Darrere d'una broma sempre hi ha un perquè, estem parlant d'un nano que té dificultat d'empatia i, per tant, també hi ha una necessitat per treballar.



- Té solució aquesta situació?

Sí que té solució, però és a escala d'intervenció i que no passa només per fer una intervenció en concret, el treball va més enllà, per sanar la situació hem de fer una bona feina de prevenció a les aules i veure com actuen els companys i professors a l'aula, hi ha molts factors a analitzar com també pot ser la família.