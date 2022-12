A Herrera a COPE Catalunya repassem l'actualitat tecnològica amb l'expert en comunicació i tecnologia mòbil, Eduard Porta (àudio).





Irlanda multa a Meta amb 265 milions d'euros

La Comissió de Protecció de Dades (DCP) d'Irlanda ha imposat a Meta una multa de 265 milions d'euros després que una filtració de dades coneguda a l'abril de 2021 exposés les dades personals de 533 milions d'usuaris de Facebook.

Recordem que la informació filtrada es va publicar en un fòrum d'Internet i incloïa noms complets, números de telèfon, ubicacions, data de naixement i correus electrònics.

Aquesta és la quarta multa que Irlanda li ha posat a Meta, La primera va ser de 17 milions d'euros per no protegir correctament les dades dels usuaris i la segona va pujar fins als 405 milions d'euros per dolenta gestió de dades personals a menors i cal sumar-li un càstig de 225 milions d'euros que Whatsapp va rebre en 2021.





Google acorda pagar 9.4 milions de dòlars per promoure el Píxel 4 amb anuncis enganyosos

Google va pagar més de 2,6 milions de dòlars a iHeartRadio i gairebé 2 milions més a "onze xarxes radiofòniques més petites" per a emetre anuncis enganyosos, la majoria dels locutors no havien rebut un telèfon Píxel 4 abans de gravar els anuncis.

En total, es van emetre gairebé 29.000 anuncis enganyosos entre 2019 i 2020.

Totes dues companyies han arribat a un acord amb la Comissió Federal del Comerç per a pagar aquests 9.4 Milions.





Ja aquesta disponible el nou tràiler de Super Mario Bros.: La Pel·lícula

Nintendo ha mostrat el segon tràiler de Super Mario Bros.: La Pel·lícula. La pel·lícula arribarà als cinemes d'Espanya el 31 de març de 2023.





LG posa a la venda el primer televisor OLED flexible, amb curvatura

L'LG OLED Flex posseeix un panell OLED evo de resolució 4K i una grandària de 42 polzades, proporcionant refresc adaptatiu a fins a 120 Hz compatible amb G-Sync i FreeSync yl temps de resposta de només 0,1 ms.

Depenent de les necessitats de l'usuari, pot configurar-se totalment pla o corbar-se en 20 nivells utilitzant un sistema motoritzat.

També compta amb un sistema d'il·luminació integrat, amb cinc maneres i capacitat per a sincronitzar-lo amb el so.

Aquest Monitor disfressat de TV ja aquesta per a reservar per 2999€.