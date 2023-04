Com s'han de preparar els professionals del turisme del futur?

Es preveuen bones xifres turístiques de cara aquesta setmana santa, a més a més a dins del sector hi ha molt d'optimisme. Parlem amb el president de l'ACPT, Roberto Torregrossa.



- Es preveu una bona setmana santa?



Si, s'espera que aquesta setmana santa sigui bona i de moment ho està sent arreu de Catalunya, potser la zona més fluixeta és l'interior, però la veritat és que no ens podem queixar, podríem dir que estem tornant els valors d'abans de la pandèmia.



- La gent tenia moltes ganes de sortir, potser fins i tot es podrien superar les xifres de la prepandèmia?



Sí que és veritat que després de la pandèmia hi ha amb moltes ganes, de fet s'ha notat durant aquest hivern a les pistes d'esquí i durant aquesta setmana santa també hi haurà un "boom" de gent que té moltes ganes de sortir tot i la inflació.



- Quins són els reptes del turisme de cara al futur?



Diferenciaria entre l'empresari i aquelles empreses que es dediquen a donar servei el turisme perquè no només són els establiments hotelers, també les agències de viatge o els transports. Després està el mateix treballador, és a dir, el que treballa amb la indústria turística. Aquest últim, durant la pandèmia van marxar molts perquè el fet de tenir tancat durant dos anys, moltes indústries turístiques s'han vist afectades econòmicament perquè evidentment durant dos anys sense activitat deixa molt tocada a les empreses turístiques, llavors, molts dels seus treballadors va haver de buscar-se la vida en altres sectors i ara ens costa trobar personal i trobar aquella normalitat què necessites per donar una prestació de serveis normal. Per una altra banda, hem de tornar a recuperar que el sector sigui atractiu pels joves que estan estudiant una carrera i que vulguin fer turisme o qualsevol dels cicles formatius de restauració.



- Per què no tornen tots aquells que van marxar si la situació està com abans de la pandèmia?



Perquè possiblement allà on han anat a treballar estan bé i perquè haurien de canviar de nou. També estem veient que la conciliació és molt complicada a dins del sector del turisme, però sí que és veritat que cada vegada l'empresa turística està treballant més en aquesta línia de procurar una conciliació a dins de les possibilitats que ens permet la nostra indústria.