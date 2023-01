Investigats per agressió a professors

Tres menors estan sent investigats per agredir a un professor a un institut de Barcelona. Ens dona més detalls la portaveu sindicat SAP FEPOL, Imma Viudes.



- Aquests titulars semblen de pel·lícula.



Habitualment no hem de donar notícies d'aquesta índole i per sort no són habituals, però en aquest cas feia una temporada que no es donava aquesta situació, però cal recordar que fa un temps va venir un degoteig de notícies relacionades amb agressions cap a professors i professores a les escoles. En aquest cas ha estat en un institut de Nou barris i alguns d'ells han estat imputables perquè son menors de catorze anys. Els altres alumnes que han estan implicats, sí que són imputables.



- Com va passar?



Hi havia cinc alumnes reunits en un lavabo i a l'hora del pati un professor es va apropar per dir-los que havien de tornar a classe i els alumnes sense cap mena de mirament es van encarar cap al professor i el van agredir. Els alumnes han estat expulsats. Arran del debat mediàtic sobre quin paper han de tenir els professors i sanitaris, va haver-hi un cert enrenou i notícies relacionades amb agressions cap al sector de la sanitat i des de fa un temps estan protegits com autoritats per part del Codi Penal.



- És un toc d'atenció per intentar reflexionar sobre per què pot passar això.



Tot es relaciona una mica amb aquesta tendència a la pèrdua d'autoritat, les imatges que han sortit d'alguns fets així ho acredita. Està havent-hi una certa manca de respecte en totes les línies i aquí hauríem de seure i investigar què està passant.