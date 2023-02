Intenció de trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant

El Ministeri de Transports ha anunciat al trasllat de l'estació de tren convencional de Figueres i aposta pel soterrament en trinxera com a opció més "barata i més ràpida" per suprimir els passos a nivell. Parlem amb el representant de la comissió de canvi climàtic de la IAEDEN-Salvem l'Empordà, Pep Gou.

- Quins inconvenients suposa al trasllat de l'estació de Figueres cap a Vilafant?



Les raons per fer-ho és per la voluntat de suprimir els passos a nivell i la intermodalitat. Pel que fa al primer cas opinem que soterrar les vies amb un soterrament amb trinxeres com s'ha dit, és la manera més econòmica i ràpida de suprimir els passos a nivell i a més a més no té impacte sobre el territori, en canvi, la seva proposta suposa la construcció d'una variant ferroviària pel nord de la ciutat que surt caríssima perquè s'han de fer túnels, viaductes o travessar moltes infraestructures viàries. Aquí al risc és el fet que es traslladi l'estació per raons polítiques i si hi ha una crisi econòmica que no s'acabi fent aquesta variant ferroviària, llavors perdríem al servei d'accés entre Figueres i Portbou i perdríem la connexió amb el Rosselló què és una comarca de França amb la qual tenim una gran relació turística i comercial.



- Una altra dels motius és el que comentaves, la intermodalitat, és a dir, tenir l'AVE i Rodalies a la mateixa estació?



Sí, però pel que fa al tren de passar de l'AVE al tren convencional, la intermodalitat està assegurada amb molt pocs minuts de viatge a l'estació de Girona. Per una altra banda, aquesta suposada intermodalitat està assegurada d'una altra manera, actualment hi ha un bus que va de l'estació de l'AVE a l'estació del centre, aquest bus l'he agafat en moltes ocasions i mai hi ha més de mitja dotzena de persones i això tampoc vol dir que anessin a agafar el tren, llavors aquesta suposada intermodalitat ara mateix faria una destrossa territorial i una despesa innecessària tan sols per satisfer les necessitats d'una minoria. En aquest moment es pot mantenir aquesta intermodalitat a l'estació actual perquè hi ha l'estació d'autobusos al costat i traslladar l'estació a Vilafant comporta també traslladar l'estació d'autobusos i també suposa una despesa molt gran, però el pitjor de tot és que la majoria de figuerencs excedeixen en l'actualitat a l'estació a peu perquè està al centre de la ciutat, mentre que si la traslladen a Vilafant han de travessar la ciutat per accedir a aquesta estació i això encara és més greu per la gent de la comarca.