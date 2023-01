La intel·ligència artificial ja imita veus

El nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, Eduard Porta, ens explica l'actualitat tecno a Herrera a COPE Catalunya (àudio).

Microsoft revela VALL-E, una IA capaç de recrear la veu de qualsevol persona a partir d'un tall de tres segons

En qüestió d'uns pocs mesos s'han obert al públic diverses plataformes capaces de proporcionar resultats virtualment indistingibles dels creats per un ésser humà de carn i os excepte en els més nimis detalls, i després de la sorpresa que ha suposat ChatGPT, ara Microsoft ha anunciat VALL-E, una IA capaç de simular la veu d'una persona amb una mostra de només tres segons.

Destaca per una elevadíssima capacitat de síntesi de la parla, possible gràcies a una biblioteca d'àudio creada inicialment per Meta que conté 60.000 hores d'anglès parlat per més de 7.000 interlocutors.

Alguns dels seus possibles usos passarien per la creació d'aplicacions de text a veu d'alta qualitat, alguna cosa que podria ser molt útil per a persones afectades de malalties en les parts del cos que fan possible la parla a nivell mecànic, així com per a aquelles amb problemes neurodegeneratius. No obstant això, també existeix un risc important que es produeixi un ús fraudulent de VALL-E, i per aquest motiu Microsoft no ha volgut divulgar el codi.





Lenovo presenta un portàtil Ioga amb doble pantalla OLED i el ThinkBook Plus, també doble pantalla però una OLED i una altra i-ink a color

El ThinkBook Plus, un portàtil convertible amb pantalla giratòria que combina un panell OLED amb un altre de tinta electrònica a color on normalment aniria la tapa.

D'una banda, la pantalla OLED de 13,3 polzades i resolució "2,8K" permet reproduir vídeos amb gran qualitat, editar fotografies o simplement treballar de manera convencional, mentre que per l'altre, la pantalla posterior i-ink a color de 12 polzades simplifica el seu ús en exteriors al mateix temps que augmenta la seva autonomia. Totes dues pantalles suporten el llapis digital de Lenovo.

El Ioga Book 9i, que posseeix dues pantalles i teclat desmuntable amb dues pantalles OLED de 13,3 polzades i resolució "2,8K".





Apple llançaria en 2024 les seves pròpies pantalles MicroLED

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Apple pensa iniciar en 2024 la fabricació de pantalles MicroLED en substitució de les actuals OLED com a manera de reduir la seva dependència de proveïdors externs com a LG i Samsung, que imposen les seves pròpies condicions i tenen lògicament els seus propis calendaris i marges de beneficis. El primer dispositiu a rebre les noves pantalles seria l'Apple Watch, seguit a continuació de l'iPhone.