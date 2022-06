Un informe valora el tàndem júnior - sènior a les empreses

Per catorzè any consecutiu, la Fundació Adecco presenta l'informe #TuEdadEsUnTesoro, un anàlisi l'objectiu de la qual és reconèix el talent sènior com a motor indiscutible del nostre mercat laboral, sent la seva participació crítica per a garantir un futur sostenible i competitiu.

Aquest treball basa les seves conclusions en l'anàlisi de les dades de l'Enquesta de Població Activa, publicada trimestralment per l'INE. Aquestes són les principals conclusions:

· L'imparable envelliment demogràfic, motivat per una natalitat en mínims històrics i una esperança de vida rècord, es trasllada al mercat de treball donant com a resultat una força laboral, la mitjana d'edat de la qual, ja aconsegueix els 43 anys i que en 2026 arribarà als 50, segons previsions de l'INE.

· Avui, els majors de 45 anys representen el 47% dels treballadors a Catalunya i el 38% dels aturats, percentatges en augment a tenor de la crisi demogràfica.

· Malgrat aquest pes cada vegada major, es produeix una paradoxa, ja que les persones sènior troben dobles barreres per a accedir al mercat laboral.

En l'actualitat, 149.200 persones majors de 45 anys busquen treball a Catalunya i el 58%[i] és desocupat de llarga durada, una xifra que descendeix fins al 47% per a la resta de la població.

· Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco, adverteix que: “les persones sènior estan adquirint un pes creixent i dominant en la nostra economia com a treballadors, consumidors i ciutadans, per la qual cosa la seva discriminació laboral suposa un profund contrasentit.

No obstant això, no sols és important garantir la no exclusió dels professionals sènior, sinó que és encara més estratègic reconèixer-los com a indiscutibles agents actius de creixement i desenvolupament de la societat, sent la seva participació en totes les esferes socials, i particularment l'ocupació, essencial per a un futur sostenible i competitiu”.

· La dona sènior afronta un doble estigma que dispara la seva desocupació de llarga durada fins al 61%.

En l'actualitat, són moltes les dones majors de 45 anys que van perdre la seva ocupació en pandèmia i encara no han aconseguit reenganxar-se al mercat laboral.

“És fonamental dotar-les dels recursos necessaris per a connectar amb els nínxols d'ocupació emergents, evitant així la cronificació de la seva desocupació i l'exclusió social”- declara Begoña Bravo, responsable del pla d'Integració de la Fundació Adecco.

· Un altre dels grans reptes és reforçar el suport i acompanyament emocional dels aturats sènior, els qui “poden desenvolupar problemes de salut mental a causa de la situació de desocupació, que impacta negativament en les seves relacions socials i familiars i minvament les seves oportunitats professionals”. -explica Bravo.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director regional a Catalunya de la fundació Adecco, Francesc xavier Pérez (àudio)