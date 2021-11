La influència de les xarxes en els joves catalans cada cop és més profunda

Obrir les xarxes socials és sinònim de fotografies perfectes i de felicitat, això és així perquè, segons múltiples estudis, a les xarxes tendim a mostrar el millor de nosaltres mateixos per tal de buscar l'aprovació dels altres. La influència de les xarxes socials en els joves d'avui dia és molt important. Per saber què està passant, parlarem amb la professora de comunicació audiovisual i publicitat de la universitat de Girona, CarmenEchazarreta.



- Els joves tenen prou informació i educació per saber com han de gestionar les xarxes socials?



No, ens estan passant per davant, per exemple, TikTok és una xarxa que va néixer el 2015 a la Xina i ja ha provocat un increment del 150% respecte a l'any 2019 2020 , sobretot per part de nens i nenes entre 9 i 15 anys, és una xarxa que ha enganxat a tothom i està promovent uns continguts que aconsegueixen atrapar l'atenció i l'interès, creant una addicció en aquests nens i nenes. La clau d'aquesta xarxa social és poder descarregar tots aquests continguts que no tenen una durada de més de 60 segons i aquesta immediatesa és una de les raons per les quals té tant d'èxit.



- El que es busca a les xarxes socials és un reconeixement a la imatge o altres aspectes, possiblement els que hem viscut sense xarxes socials, podem ser més conscients de la tirania que hi ha, que els petits que ja han nascut amb elles.



Clar, busquen aquest reconeixement i l'acceptació en el grup social, és la raó per la qual les xarxes socials promouen aquests reptes per veure qui ho fa millor o qui provoca més. Aquesta és una altra de les raons de l'èxit de TikTok.



- També tenen una influència molt important en qüestions d'imatge?



Tenen aquesta necessitat d'exhibir-se d'una manera perfecta, diferent i que cridi l'atenció. Si sabem que és així, hauria de ser una prioritat corregir-ho i no ho estem fent.