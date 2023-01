La inflació costarà mil euros més l'any als celíacs

La inflació ha disparat els preus de la nostra cistella de la compra. Per als celíacs la situació encara empitjora una mica més, de fet habitualment aquests productes són bastant més cars que la resta. Paralrem amb la portaveu de l'Associació Catalana de Celíacs, Irene Puig



- Quan ha pujat al cistell de la compra per una persona celíaca?



Les persones celíaques abans ja pagaven uns 45 euros més per persona per la compra sense gluten i ara s'ha de sumar la inflació.



- Per què no hi ha cap ajuda pública per les persones que pateixen aquesta intolerància?



Això se l'hauria de preguntar el govern i altres països europeus que ofereixen aquestes ajudes i nosaltres demanem una ajuda econòmica directa per poder cobrir aquesta despesa extra a la nostra cistella de la compra. De moment no hi ha cap medicament que pugui prendre una persona celíaca. De moment la manera per estar sana és menjar sense gluten.



- Són molts els països europeus que donen aquesta ajuda, gairebé tots menys aquí.



Exacte.



- Hi ha treballadors públics que sí que tenen ajudes. Això pot crear una gran comparativa.



Si es donen ajudes de militars i funcionaris de l'estat que formen part de la nostra defensa, també he de dir que no són tots és un petit percentatge, llavors nosaltres demanem que es faci a tota la població. Encara no entenem aquesta diferència entre uns i els altres.



- Amb l'aprovació de pressupostos han mantingut un silenci administratiu?



Sí, han optat per al silenci. Des de l'associació hem aconseguit en els últims anys que s'aprovin mil resolucions en el parlament de Catalunya a favor del col·lectiu que es van aprovar, però encara no s'han executat. Ara estem en procés que hi hagi ajudes, però encara no sabem si s'arribarà a provar i si finalment es farà.