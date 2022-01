La indústria tecnològica del futur a Catalunya ja és la intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial cada vegada està més present a les nostres vides, tot i que, encara ens queda molt camí per recórrer. La intel·ligència artificial (IA) a la pràctica són sistemes d’algorismes que poden realitzar anàlisis i processaments de dades concretes i rellevants. Sense cap dubte ens facilitarà la vida sempre que seguim unes normes ètiques. Per saber el desenvolupament en el present i futur de la intel·ligència artificial a Catalunya, tant en l'àmbit comercial com en l'àmbit empresarial, parlarem amb el director de l'Observatori d'ètica en intel·ligència artificial, l'Albert Sabater.



- La intel·ligència artificial està molt present a la nostra vida quotidiana i passa desapercebuda entre nosaltres.



Està molt present a la nostra vida quotidiana i amb les coses que fem com per exemple quan mirem a primera hora del matí al nostre correu electrònic i alguns d'ells van directes a la carpeta de spam o quan agafem el cotxe i organitza el trajecte per arribar a la nostra destinació.



- Podríem dir que encara tenim una intel·ligència artificial primitiva?



Depèn amb qui parlis, per alguns efectivament considera que està en aquesta fase bàsica i certament molt lluny d'allò que anomenen els experts com la superintel·ligència artificial.

És veritat que encara ens queda molt de recorregut per endavant, però la nostra idea és projectar-nos cap al futur.



- Si observem la ciència-ficció, pronosticaven que per l'any 2000 existirien els cotxes voladors.



Hi ha intel·ligència artificial que no és tan espectacular, però que han transformat les nostres vides. El que ens interessa a Catalunya i a la resta d'Europa és que tinguin consideracions ètiques i que l'impacte social sigui beneficiós, per tant, cotxes voladors no en tenim, però el que sí que tenim és la capacitat de regenerar i dissenyar els sistemes d'intel·ligència artificial que ens ajudi a les nostres vides.