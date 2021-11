La importància de reciclar els medicaments caducats

El correcte reciclatge dels medicaments caducats, els no utilitzats i els envasos buits després de finalitzar els tractaments dipositant-los en el Punt SIGRE de la farmàcia constitueix un dels elements clau per a garantir la cura de la salut i del medi ambient.

Vint anys després de la posada en marxa del sistema SIGRE en les farmàcies existeix una alta sensibilització ciutadana ja que el 94% de les llars de Catalunya recicla medicaments de manera habitual.

Tal com mostren les dades de recollida del primer semestre, els catalans van dipositar més de 100 grams per habitant-any de restes de medicaments i els seus envasos, recuperant així el ritme habitual després de la situació especial de 2020.

“Existeix una gran conscienciació dels catalans amb la cura de la salut i del medi ambient, ja que la pandèmia no ha influït en els seus hàbits de visitar regularment el Punt *SIGRE. La labor que, des de fa ara 20 anys, realitza el sector farmacèutic a través de SIGRE ha calat amb força en la societat de Catalunya, que contribueix amb un simple gest al benestar i la salut de tots”, afirma Juan Carlos Mampaso, director general de SIGRE a Herrera de COPE Catalunya (àudio)

La conscienciació dels catalans és essencial per a continuar assentant l'hàbit de recuperació d'envasos i residus de medicaments amb l'objectiu de recuperar les xifres anteriors a la pandèmia. En aquest sentit, és important ressaltar que el 94% sap que el contenidor per al reciclatge dels medicaments es troba en les farmàcies i el 95% considera que és el lloc idoni per a la seva ubicació per la seva proximitat i facilitat d'accés.

Cada pas suma

Amb el lema ‘Cada pas suma’, SIGRE llança una nova campanya de sensibilització dirigida als ciutadans, en la qual es posa en valor la seva col·laboració per al correcte reciclatge dels medicaments caducats, no utilitzats i els envasos buits després de finalitzar els tractaments.

Amb aquesta iniciativa, es vol ressaltar la responsabilitat de tots els ciutadans per a construir una societat més sostenible: "a través de les nostres campanyes, pretenem conscienciar a la població sobre la importància que té per a la seva salut i el medi ambient el correcte tractament mediambiental de les restes de medicaments i els seus envasos. Amb cada pas que donem per a cuidar el medi ambient, tots podem contribuir a un futur cada vegada més circular i sostenible”, assenyala Mampaso.

L'ús adequat dels antibiòtics és un altre dels punts clau d'aquesta campanya, en la qual es destaca la importància del compliment dels tractaments i la correcta gestió ambiental dels seus residus.

Segons dades de l'últim sondeig d'opinió, el 49% dels catalans encara no és conscient que tirar aquests medicaments a les escombraries contribueix al desenvolupament i dispersió de resistències a aquests.