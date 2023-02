La importància de la psicologia pal·liativa en les cures

Quan patim una malaltia avançada és una situació psicològicament difícil tant pels pacients com pels familiars. Parlem amb l'Anna Escolà, psicòloga del programa para l'Atenció i Integració a Persones amb Malalties avançades de la Fundació "la Caixa", a través del Grup MUTUAM.



- En què consisteix aquest programa?



El programa funciona des de fa més de deu anys. Actuem a tot el territori espanyol i concretament a Barcelona a l' EAPSMutuam Barcelona , és el que cobreix tota l'àrea metropolitana. Desenvolupem la nostra tasca assistencial en diferents equips hospitalaris i domiciliaris per atendre aquestes persones amb malalties avançades que tenen dificultats per adaptar-se a les pèrdues que comporta tenir una malaltia evolucionada, és a dir, com va interioritzant la situació, com afronta els problemes derivats de la malaltia, com per exemple quan va perdent l'autonomia . Aquest últim aspecte el potenciem molt, perquè prengui les seves pròpies decisions en quant on vol ser tractat, quin tipus de tractament vol fer i quin no i totes les voluntats anticipades.



- És una situació psicològica força dura.



Molt devastadora perquè d'un moment a l'altre tota la teva vida canvia en un instant i costa molt tornar a muntar tot el "puzzle" i lògicament afecta a la persona que pateix la malaltia, però també tot el seu entorn familiar, els quals també acompanyem.



- Com es tracta amb els familiars i amics?



La intervenció és la mateixa, és a dir, afavorir l'adaptació a la malaltia i poder acompanyar a la persona malalta, com també a la seva família i amics. Abordem les seves necessitats, preocupacions i pors, tot el que és el patiment habitable perquè també afavoreix al fet que ho portin una mica millor.