Honda i Sony presenten un nou model de cotxe elèctric

El nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, Eduard Porta, ens explica l'actualitat tecno a Herrera a COPE Catalunya (àudio).

Sony Honda Mobility, l'empresa conjunta a través de la que tots dos gegants japonesos desenvoluparan i comercialitzaran cotxes elèctrics, ha presentat durant el CES 2023.

Aquest primer vehicle manté una gran semblança amb el Vision-S de 2020, però a nivell de disseny està més ben definit.

Tant és així que començarà a acceptar reserves en la primera meitat de 2025, amb vista a lliurar les primeres unitats al començament de 2026 als Estats Units.

El prototip Afeela integra un total de 45 càmeres i sensors dins i fora del vehicle, facilitant característiques de conducció guiada.

Qualcomm aportarà la seva plataforma automobilística Snapdragon Digital Chassis per a gestionar aspectes relacionats amb l'assistència a la conducció.

A altra, Epic Games ajudés a crear els serveis d'entreteniment.





-Acer presenta el eKinect Bike Desk, el nou escriptori per al teletreball

L'eKinect Bike Desk, un escriptori amb bicicleta estàtica integrada que aconsegueix carregar el portàtil a força de donar pedals.

El seu escriptori per a teletreballadors esportistes ha estat fabricat amb plàstic reciclat i posseeix tres ports USB (USB-A x2 i USB-C x1), així com un sistema d'organització de cables i l'indispensable sotagot.

Un seient regulable i uns pedals que poden generar 75 W a un pedaleig constant de 60 rpm.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Acer llançarà a Espanya l'eKinect BD 3 en algun moment del mes de juny. El seu preu serà de 999 euros.





-Signature OLED M3, El nou televisor d'LG de 97’’ amb transmissió sense fil

L'LG Signature OLED M3 és un televisor de 97 polzades i res més. Una pantalla 4K i altaveus. La màgia ocorre dins de la caixa Zero Connect on es processa la imatge i el so que es transmeten de manera sense fil al televisor.

La caixa Zero Connect es pot posar a una distància de com a màxim 10 metres.

La caixa Zero Connect compta amb tres ports HDMI, tots ells capaços d'oferir 4K a 120 Hz, juntament amb dos ports USB, una entrada òptica digital i un connector RJ45.

Aquí es poden connectar tot tipus de dispositius, incloent-hi consoles i reproductors Blu-ray, perquè el contingut es pugui transmetre a la pantalla OLED de manera sense fil.

El Signature OLED M3 estarà disponible durant la segona meitat de l'any. Sobre el preu, LG només ha dit que no superarà els 99.999 euros que costa el televisor enrotllable Signature OLED R.