La història d'un confinament lluny de casa

Aquesta és la història de les vacances de Diana i la seva amiga. Un positiu per covid-19 a Barcelona les va portar al confinament a Lanzarote. Ella mateixa ens ho ha explicat a COPE Catalunya per mail i per telèfon.

Aquest és el seu escrit:

"Sóc l'anomenada "amiga / contacte estret" de l'anomenada "turista catalana que hi ha introduït la COVID 19 a l'illa de La Graciosa a Canàries.

Vam sortir de l'aeroport de Barcelona amb destinació Lanzarote per passar una setmana a l'illa de La Graciosa el passat divendres 24 de juliol, amb totes les mesures de seguretat publiques.

En quant vam arribar a l'aeroport de Lanzarote ens van perdre la temperatura i passat el control vam agafar un taxi cap al port d'Orzola i allà vam agafar un Ferri que ens va portar a La Graciosa, ens va venir a buscar al port la propietària del apartament que teníem reservat des del mes de febrer (abans que es declarés la pandèmia mundial), i vam començar el que havia de ser una setmana de vacances tranquil·les.

Dimarts 28 ens va trucar el company de pis de la meva companya de viatge explicant-nos que s'havia trobat malament i arran d'aquest malestar s'havia adreçat al CAP on li van fer una PCR que va donar positiu i que com s'havien acomiadat el divendres de matinada calia comprovar que no hagués ha hagut un contagi, encara que ella estava asimptomàtica, immediatament nosaltres vam trucar al 112 on es van indicar que no sortíssim de l'apartament i que li trucarien per tal que li fessin una PCR.

Quan li van trucar li van indicar que s'havia de desplaçar a l'Hospital General de Lanzarote al dia següent (dimecres) i per això havíem d'agafar el Ferri cap al port d'Orzola i un taxi, li van explicar que li digues al/a la taxista que havia d'entrar per un lloc concret de l'hospital, però que el/la taxista ja ho sabria.

Hores més tard, va trucar una metgessa, la qual en assabentar-se, per nosaltres, que ens havien indicat fer aquest desplaçament ens va dir que de cap manera ens moguéssim de l'illa i que gestionaria com poder fer la PCR a La Graciosa.

Al matí del dimecres ens van indicar que anéssim a l'únic consultori que hi ha en aquesta illa, vam anar abans de les 11 del matí tal com ens vam indicar, li van fer la prova PCR a les 11h del matí i a les 21h ens van comunicar que havia resultat positiva.

Arran del seu positiu vam continuar confinades i em van indicar que calia que al matí m'havia de desplaçar jo a fer-me la mateixa prova, així que a les 11h del matí del dijous em van fer la prova al mateix ambulatori, de la qual no en vaig saber el resultat fins al divendres cap a les 9h del matí quan em van trucar per informar-nos que estaven organitzant el nostre trasllat a l'illa de Lanzarote, ates que no podíem restar més temps a l'apartament de La Graciosa, ja que el no teníem més dies reservats donat que ja teníem un vol de tornada a Barcelona que no podíem agafar a causa del positiu en COVID de la meva companya de viatge i que jo encara que hagués donat negatiu havia de restar en quarantena fins al dia 9 d'agost per haver estat convisquen amb ella des del 24 de juliol.

A l'hora i mitja de saber el positiu de la meva companya de viatge van començar a sortir notícies als diaris locals i nacionals sobre que havíem introduït el COVID a l'illa de La Graciosa que s'havia mantingut sense cap contagi des de l'inici de la pandèmia, que la comunicació entre els rastrejadors de les comunitats havia funcionat, que ens havien localitzat, inclús en una notícia es va arribar a dir que la meva companya estava ingressada i també es va filtrar a la premsa el meu PCR negatiu a les 14:30h del dijous, quan ni jo, ni els metges que estaven fent el seguiment del nostre cas no ens vam assabentar del mateix fins primera hora del divendres.

Tota aquesta gestió de la informació i filtratges a la premsa local i nacional i televisions, mes enlla del nostre estat físic, que ha sigut asimptomàtic, ens ha trasbalsat la nostra vida preocupant a familiars i amics i vulnerant els nostres drets.

No hi ha hagut cap rastreig dels nostres casos o bé aquests han arribat molt tard, vam ser nosaltres qui vam trucar al 112 per avisar i no tornar en un vol en què es podia haver contagiat altres persones.

Vam seguir totes les indicacions del personal sanitari de l'illa de La Graciosa d'aïllament, els hi vam explicar des del primer moment que no havíem estat amb contacte amb ningú a menys de dos metres de distància ni amb un temps superior als 15 minuts i que sempre portàvem la mascareta, ni tampoc ens vam relacionar amb cap veí tal com s'ha arribat a dir en algun article de premsa, la qual cosa va simplificar l'anomenat rastreig únicament en la meva persona.

Volem agrair al personal sanitari de l'illa de La Graciosa el seu bon i molt amable tracte, aixi com a la propietària de l'apartament on estàvem allotjades que des del primer moment es va oferir a portar-nos el que haguéssim necessitat, com aigua i menjar, ates que des de la trucada del contacte positiu de dimarts, per precaució no vam sortir de l'apartament.

En el moment del trasllat, i tal com es veu en les fotografies que han sortit a la xarxa (que es van prendre sense el nostre consentiment) ens vam portar juntes, a pesar que la meva companya de viatge era positiva en COViD i jo era negativa i per aquesta raó havíem estat en habitacions separades durant el nostre aïllament a l'apartament de La Graciosa, tant a l'ambulància que ens va portar de l'apartament al port de La Graciosa, com a l'embarcació medicalitzada que ens va portar al port d'Orzola a Lanzarote, com a l'ambulància que ens va portar des del port d'Orzola al complex on estem allotjades des del divendres 31 de juliol, l'únic EPI que portàvem ambdues era una mascareta i guants de vinil.

No ens van informar en cap moment on estava situat el lloc on ens traslladaven, segons ens vam dir aquest lloc està tancat des d'abans de l'inici de la pandèmia i ara el gestiona el Cabildo de Las Palmas per casos similars al nostre.

A simple vista podria semblar un lloc idíl·lic, però ens trobem aïllades sense cap comunicació (no funciona la televisió per tal d'informar-nos del que passa, encara que sembla que hi ha un senyal de wifi pròpia del lloc no ens podem connectar i l'únic que tenim son els nostres mòbils, des del que hem pogut veure el que es diu i els hi escric), està brut (ens van deixar un pot de lleixiu per tal de netejar) ple de formigues, aranyes i cucaratxes (a les que tinc veritable fòbia i per les que ens van deixar un pot d'insecticida) senyal inequívoca de què fa temps que el lloc no ha sigut fumigat en bastant de temps.

L'únic contacte que tenim és amb una treballadora (molt amable) la funció de la qual és rebre a les persones que anem arribant i portar-nos el menjar del dia (croissants, sobres de nescafe i llet per esmorzar una amanida, un plat i una peça de fruita que cal que ens racionalitzem per tot el dia) nosaltres vam arribar en divendres i encara que vam fer un compra online a un supermercat local per tal que ens la portéssim no arribarà fins dilluns.

D'ençà que vam arribar a Lanzarote divendres 31 de juliol no s'ha posat amb contacte cap personal sanitari, no tenim termometro, ni paracetamol (només 4 pastilles que li van donar a la meva companya de viatge el personal sanitari de l'Illa de La Graciosa en el moment del desplaçament).

Aquí només hi ha una consergeria des de les 9-10h fins les 15-16h, fora d'aquest horari estem completament soles.

Gràcies per llegir la nostra història, els hi escric perquè considero que no s'ajusta a realitat totes les notícies que han sortit nacionalment sobre la nostra situació i s'han vulnerat els nostres drets de privacitat i confidencialitat, i com a ciutadanes catalanes, el nostre sistema de salut no ha estat gens eficaç"