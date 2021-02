HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA DIMECRES 24-2-21

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. 24-2-21

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. VACUNES I NOVES VARIANTS COVID. PODEN SER MENYS EFIACES PERÒ EVITEN CASOS GREUS, GALICIA OLIGA A VACUNAR-SE. MICROBIÒLEG DE VALL HEBRÓN TOMÀS PUMAROLA.

12.45H LA PANDEMIA AGRAVA EL SEDENTARISMO EN LA POBLACION ESPAÑOLA. NUNCA HEMOS PASADO TANTO TIEMPO EN CASA.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OBESIDAD.Dr. Albert Lecub. del Hospital Arnau de Vilanova, y vicepresidente de SEEDO,

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 24-2-21

13.10H DESMAYARSE DE LA RISA. QUÈ ES LA CATAPLEXIA ?

13.30H ARI.UN ROBOT DE COMPANYA PER A PERSONES GRANS QUE VIUEN SOLES. L'AJUNTAMENT POSA EN MARXA EL PROGRAMA PILOT

13.45H L'ESCALFAMENT PLANETARI JA HA FET CANVIAR EL RITME DE LES PLANTES I ANIMALS A CATALUNYA.JOSEP BORRELL, OBSERVADOR TÉCNOLÒGIC DE LA RIBERA

D'EBRE ,HA ANOTAT DURANT 50 ANYS FOTOS ELS CANVIS OBSERVATS A UNA QUARENTENA DE ESPECIES DE PLANTES I ANIMALS .

13.50H MARTA GONZÁLEZ.

Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.