HERRRA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

1-12-20

ÚLTIMA HORA COVID-19. CAMVIS PER NADAL? "PER EL DR EI NVESTIGADOR , SALVADOR MACIP; " AQUEST ANY NO HAURIEM DE CELEBRAR EL NADAL.NI 6 ,NI 10,NI 4...ELS DINARS DE NADAL HAN DE SER AMB LES PERSONES AMB QUI CONVIVIM"

12.45H AVUI DIA MUNDIAL DE LA SIDA. EL CONEIXEMENT SOBRE EL VIH HA ACCELERAT L'INVESTIGACIÓ DEL CORONAVIRUS. ELS CASOS DE VIH CAUEN UN 23% RESPECTE EL 2019 .DRA MARÍA JESÚS BARBERÀ ,CAP DEL SERVEI DE MALALTIES INFECCIOSES I DEL GRUP DE RECERCA DE VIH.ESTÀ PARTICIPANT EN EL DESENVOLUPAMENT DÚNA VACUNA PREVENTIVA CONTRA EL VIH.

MIGDIA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

1-12-20

13.10H LA GENERALITAT LLOGARÀ PISOS PRIVATS PER A FAMILIES VULNERABLES EN LLISTA D'ESPERA PER REBRE UN PIS SOCIAL. EL PROGRAMA ES DIU "REALLOTGEM" .PARLAREM AMB EL SECRETARI DE L'AGENDA URBANA I TERRITORI DE LA GENERALITAT,AGUSTÍ SERRA.

13.30H L'EVOLUCIÓ DE LA COVID DEPEN I MOLT DE LA NOSTRA ALIMENTACIÓ. DR ,EPIDEMIOLEG ÁNGEL GONZÁLEZ -MARTINEZ .AUTOR DEL LLIBRE, ¿ QUÉ COMES?

13.45H PARLAR SOL EN VEU ALTA O CANTAR NO ÈS SIGNE DE TRANSTORN MENTAL,MÉS AVIAT EL CONTRARI.SON PARAULES DEL PSICÒLES RAFAEL PENADÉS, DEL CLÍNIC

