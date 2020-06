HERRERA A COPE CATALUYA I ANDORRA 5-6-20

AVUI , DIVENDRES 5 DE JUNY DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :

ASSOCIACIÓ CONTRA L ANORÈXIA I LA BULIMIA REP EL TRIPLE DE CONSULTES DURANT EL CONFINAMENT .SARA BUJALANCE PRESIDENTA DE L ASSOCIACIÓ

EL SINDICAT D INFERMERIA( SATSE) DEMANEN L INCORPORACIÓ D INFERMERS A LES ESCOLES EL PROPER CURS..EL COL.LECTIU D INFERMERES DIU QUE LA COVID FA ENCARA MÈS NECESSÀRIA AQUESTA FIGURA SANITARIA ALS CENTRES EDUCATIUS

AVUI, DIVENDRES 5 DE JUNY DE 2020, A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA:

BUFAR LES ESPELMES DEL PASTÍS D ANIVERSARI; QUIN RISC DE CONTAGI PER CORONAVIRUS TENIM?

LES PASSTISERIES PROPOSEN PASTISSOS INDIVIDUALS.

PACO GIL DIRECTOR DEL MSEU DE LA XOCOLATA

MOSCA NEGRA ARRIBA A BARCELONA I RODALIES

INSECTE MOLT MOLEST QUE ENS POT AMARGAR L ESTIU.

CARLES ARANDA INVESTIGADOR

SAVE DE CHILDREN 'DONA SUPORT TÈCNIC I HUMÀ ALS NENS CATALANS AL LLINDAR DE LA POBRESA. AH, I UNA ENQUESTA DIU QUE MÉS DEL 12 PER CENT DELS PARES HA PEGAT ALS FILLS DURANT EL CONFINAMENT .

TANQUEM PROGRAMA AMB BERET . AMB MILIONS DE SEGUIDORS A ESPANYA I LATINO AMERICA. AVUI L'ESCOLTAREM CANTAR SUEÑO AMB PABLO ALBARAN.

