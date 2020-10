HERRERA A COPE CATALUNYAI ANDORRA 26-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 26 OCTUBRE 2020.Dilluns

12.20 PRESENTACIÓ

BON DIA i BON HORA.

LES 12 I 20 MINUTS.

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA.

SUMARI (canço segon pla)

Del sumari al temps diari.

SENYOR LOSADA. BON DIA

12.25 LOSADA :

EL TEMPS. EL TRÀSIT .LES NOTICIES.

12.28 JOSÉ LUIS GIL DEPORTES

DRA. CLARA PRATS , DOCTORA EN BIOFÍSOCA E INVESTIGADORA . DEL GRUPO DE BIOLOGÍA COMPUTACIONAL Y SISTEMAS COMPLEJOS DE LA UPC , BIOCOMSC .

CATALUNYA ESTÀ EN UN INDEX DE REBROT DE 841 .

SEGONS LA UPC ,EL CORONAVIRUS ES DESPLAÇA A EDATS LABORALS I FA IMPRESCINDIBLE EL TELETREBALL.

12.42 DESCONEXIÓN MADRID

12.45 ENTREVISTA 2

ELS GRUPS SANGUINIS TENEN INFLUÈNCIA NO NOMÉS EN EL RIS DE CONTAGI DEL CORONAVIRUS

Dr. Eduard Muñiz, Responsable del Laboratori d’Immunohematologia del Banc de Sang i principal investigador de l’estudi.

STARBENNE – DRA. TORREJÓN

Tema: Adelgazamiento : Milagros o ciencia?

13.00 BOLETIN COPE

13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

13.05 PRESENTACIÓ

LOSADA : TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES

ATREDOM . ENRIQUETA 686 77 08 42

13.15 ENTREVISTA 3

CREIX LA DEMANDA PER LLIURAR LES CENDRES DELS DIFUNTS AL MEDITERRANI DURANT EL COVID

ESPAI DIPUTACIÓ ( GRAVAT 3'42”)

13.50 ENTREVISTA

SINDICA DE GREUGES . ( GRAVAT 6')

