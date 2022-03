Herrera Cope Catalunya i Andorra 3 març

Temes d´avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra;





El Banc d´aliments denuncia que amb el que paga d´IVA podria repartir 1 milió de litres de llet. Creuen que no té sentit en una entitat que no afegeix cap valor al producte i que no es queden els aliments,sinó que els reparteixen

Bosco Fonts, Director adjunt del Banc d´aliments.

Lleguir amb poca llum; és perjudicial per a la vista o és una llegenda urbana? .Segons el Cap d´Oftalmologia de l´Hospital Vall Hebron,és molt pitjor llegir al parc en un dia molt assolellat.

Jpsep García Arumí Cap d´Oftalmologia d la Vall Hebron