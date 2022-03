Herrera Cope Catalunya i Andorra 10 març 2022

Temes d´avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra;





Salut comunica als rastrejadors covid la fi de la feina el 16 de març. Salud afirma que no s´ha prorrogat el niomenament i recorda que desde la setmana passada ja no s´ha fer seguiment als contactes estrets. Els rastrejadors no entenen que es desmantelli l´estructura perque encare no s´ha acabat la pandèmia.

Joan , Representant de RATREJADORS covid .

Roba, medicaments ,aliments o diners. Quina és la millor manera d´ajudar a Ucraïna? Desde l´entitat que aplega més d´un centenar d´organitzacions no governamentals ,lafede.cat, les donacions més útils per als refugiats són les econòmiques. I demanen estar alerta per possibles fraus a l´hora de recaptar diners i mirar a qui donem els calers i evitar mafies.

Pepa Martínez, Presidenta de LAFEDE.CAT.