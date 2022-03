Herrera Cope Catalunya i Andorra 9 març 2022

Temes d´avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra;





La mascareta a l´escola no serveix de res. Ho diu un estudi del BIOCOMSC. L´investigació a les aules catalanes demostra que no hi ha menys transmissió en els grups que duien la mascareta ,respecte als que no en duien.

Investigador Enric álvarez.

Treballadores de la llar avisen d´un augment de la discriminació a dones russes." No som culpables de la guerra".El col.lectiu Micaela ,aplega treballadores de la llar i cuidadores migrades, avisen d´un augment de l´assetjament contra les dones russes des de l´inici de la invasió a Ucraïna.

Rocío Echevarría, Presidenta de Col.lectiu Micaela.