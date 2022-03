Temes d´avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra 2 març ;





Les dades de la covid van a la baixa. Els epidemiòlegs estàn en alerta per que diuen que cal vigilar la situació sanitària a Ucraïna perquè hi podria haver brots o epidèmies





Daniel López Acuña, Epidemiòleg i ex membre de l´OMS.





Arriben els primers Ucrainesos a Bcn " No tenim cap pla de futur" .Parlem amb un ciutadà Ucranià que viu a Bcn i està recollint aliments, material mèdic, etc per porta ell personalment a Ucraïna.

Maksym Oskoma,