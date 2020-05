HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 6 DE MAIG DE 2020

AVUI , 6 DE MAIG DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA:

POCS PODÍEM IMAGINAR QUE "VOLVERTE A VER" FOS UN TEMA PREMONITORI QUE POGUÉS A ADQUIRIR UN SENTIT TAN ESPECIAL 40 ANYS DESPRÉS DE SER CANTAT PER PRIMERA VEGADA PEL GRAN DYANGO. ACOMPANYAT AL PIANO PER ANDRÉS BARRIOS. DYANGO VERSIONA EN TEMPS DE CONFINAMENT "VOLVERTE A VER ." JUST ARA QUE DYANGO CELEBRA 50 ANYS EN LA MÚSICA.

SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA .AVIS DESORIENTATS.PROBLEMES DE MOBILITAT DESPRÉS DE TANTS DIES PARATS.TRISTESA I PORS . Dr. Jordi Amblàs,de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

SINDROME DE LA CABANYA.POR A SORTIR DE CASA DESPRÉS DE TANTS DIES DE CONFINAMENT. RAFAEL PENADÉS PSICÓLOGO DE L'HOSPITAL CLÍNIC I MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL.LEGI DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA.

