Avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra ;

- S´accelera el creixement dels contagis de Covid a Catalunya.

Doctor Juan Pablo Horcajada , Cap del Servei i de malalties infeccioses del Hospital del Mar.

- Els errors de conducció que has d´evitar si et trobes en una retenció. Canviar de carril,no respectar la distància i no anticipar-se a la situació són alguns dels errors més comuns dels conductors en un embús.

Carles Llinàs, Instructor de conducció segura del Racc