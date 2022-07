Temes d´avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra;





Hi ha el triple d´íngressats i morts per Covid a Catalunya que ara fa un any. La pandèmia no s´ha acabat !

Salvador Macip, Metge e Investigador

Els supermercats demanen una rebaixa de l´IVA dels productes de primera necessitat.La patronal de supermercats CEDAC demana un esforç d´autoresponsabilitat a l´administració pública.





Roger Gaspa , Secretari General de CEDAC.