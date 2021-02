HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 16 FEBRER DIMARTS

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA DIMARTS 16 FEBRER

12.30H ÚLTIMA HORA COVID.MEDICAMENT PER L'ASMA QUE POT REDUIR LA GRAVETAT DE LA COVID.DR. CÉSAR PICADO, EXPERT EN ASMA

12.45H AMICS DE LA GENT GRAN TEM QUE ELS AVIS SIGUIN VÍCTIMES D'ESTAFES AMB LA VACUNACIÓ A DOMICILI. ALBERT QUILES, DIRECTOR GERENT.

MIGDIA COPE CAT I AND 16-2-21

13.10H COM DEMANAR ELS NOUS AJUTS ECONÒMICS ,AFECTADES PER ERTO I PETITES EMPRESES.QUINES CONDICIONS CAL CUMPLIR? ELS AUTÒNOMS PODRAN OBTENIR FINS A 2000 EUROS I ELS AFECTATS PER ERTO 600 EUROS.

13.30H SEGUIR L'ESCOLA DESDE L'HOSPITAL , UNA DIFICULTAT AFEGIDA EN TEMPS DE COVID.HOSPITAL PARC TAULÍ, FA 30 ANY SQUE HI HA AULA HOSPITALARIA PERO QUE ARA LES MESTRES NO LA TREPITGEN

13.50H LLIBRE " LA ESTACIÓN DE LAS LUCES" TONI RAMOS. EDITORIAL TRANSBORDADOR.

