HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 15 FEBRER DILLUNS

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 15-2-21

12.30 H NOU PROTOCÓL A LES RESIDÈNCIES D'AVIS A CATALUNYA . ANDRÉS RUEDA, PRESIDENT ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS DE RESIDÈNCIES DE CATALUNYA

12.45 BALANÇ DE LES ELECCIONS A CATALUNYA. TONI RODÓN. POLITÓLEG UNIVERSITAT POMPEU FABRA.

MIGDIA COPE CAT I AND 15 FEBRER DE 2021

13.10H UNA PIZZERIA TENDRÁ QUE SER INDEMNIZADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS POR LAS PÉRDIDAS DEL CONFINAMIENTO. LE TENDRÁN QUE PAGAR UNOS 6000 EUROS. LA AUDIENCIA DE GIRONA HA DADO LA RAZÓN A LA PIZZERIA DE GIRONA , BELLA NAPOLI ¿ESTO CREARÁ PREDECENTE ?

13.30H EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO MULTARÁ CON 6.200 EUROS COMO MÍNIMO A QUIÉN PAGUE EN NEGRO A LOS EMPLEADOS DEL HOGAR.. LA SANCIÓN PUEDE LLEGAR HASTA LOS PS 180 MIL EUROS Y TAMBIÉN SE MULTARÁ A LOS QUE NO PAGUEN EL SUELDO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.

13.45H UN 12% DE LOS ARTISTAS DE LA CALLE PLEGUEN I UN 70% NO COBRA NI 500 EUROS AL MES POR LA COVID, SEGÚN UN ESTUDI DE LA FUNDACIÓ CARULLA . MARTA ESTEVE DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ .

13.50H ENTREVISTA LA CASA DE LES SABATILLES SABATERIA.UNA BOTIGA EMBLEMÀTICA DE BARCELONA QUE POT TANCAR.

Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat