HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 10 DE FEBER

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA MIÉRCOLES 10 FEBRER.

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. EL COL.LEGI DE METGES. L'OMS CONFIRMA LA HIPÒTESIS INICIAL ; L'ORIGEN DE LA COVID CONTINUA APUNTANT ALS RATPENATS .

HA DEMANAT QUE LES PERSONES EN QUARENTENA PER LA COVID NO VAGIN A VOTAR EL PROPER DIUMENGE. ELVIRA BISBE, VICEPRESIDENTA DEL CONSELL DE COL.LEGIS DE METGES DE CATALUNYA.

12.45H ES DUPLIQUEN LES CONSULTES PER INSOMNI PER LA PANDÈMIA. S'HA INCREMENTAT EN NENS , ADOLESCENTS I GENT GRAN I UN 10% DELS CASOS S'HA CRONIFICAT. DR ESTIVILL.CLÍNICA DEL SON.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 10 FEBRER

13.10H EL PROPER DIUMENGUE ELECCIONS A CATALUNYA. LA INCÒGNITA DE LA PARTICIPACIÓ QUE FA BALLAR ENQUESTADORS I POLITÒLEGS . TOTES LES ENQUESTES APUNTEN QUE LA PARTICIPACIÓ BAIXARÀ. TONI RODÓN . PROFESSOR DE CIÈNCIES POLÍTIQUES DE LA UPF.

13.30H TELÈFON GRATUÏT PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. 900.922.357. EL CANVI PRETÉN MILLORAR I AGILIZAR LA GESTIÓ DE CONSULTES I CITES PRÈVIES DEL SERVEI D'ATENCIÓ , RECUPERACIÓ I ACOLLIDA (SARA.)

13.45H LA OCU COMPRUEBA QUE LOS PRODUCTOS ANTIVAHO PARA LAS GAFAS DURAN MENOS TIEMPO DEL PUBLICITADO..HAN ANALIZADO 5M PRODUCTOS ANTIVAHO, DOS AEROSOLES Y TRES GAMUZAS .Manuel Vivas. PORTAVOZ DE LA OCU

