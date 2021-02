HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA DIVENDRES 12 FEBRER

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. 12-2-21

12.30H ÚLTIMA HORA COVID-19. UNA SOLA DOSI DE VACUNA PODRIA SER SUFICIENT EN PERSONES QUE HAGUIN PASSAT LA COVID.

.L'EFECTIVITAT ES MOLT ELEVADA I AIXÍ S'ESTALVIARIEN VACUNES PER ALTRES GRUPS . ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNACIÓN.

12.45H AQUEST SÓN LES PARAULES MAL SONANTS MÉS UTILITZATS A CATALUNYA PER DESFOGAR-SE . UN EQUIP DE FILÒLEGS HA FET UN ESTUDI QUE DETERMINA ELS IMPROPERIS MÉS POPULARS DE CADA COMUNITAT ESPANYOLA. (HI HAN TRES COMÚNS EN TOTES ) MARÍA MÉNDEZ I JON DUÑABEITIA AUTORES DEL ESTUDIO.

MIGDIA COPE CAT I AND 12-2-21

13.10H ELS BANCS COBREN MÉS COMISSIONS PER COMPENSAR LA REDUCCIÓ DE BENEFICIS.QUEDEN ENRERE ELS ANYS DEL ·TOTO SENSE COMISSIONS" I LES ENTITATS BANCÀRIES AUGENTEN LES COMISSIONS PER ALS CLIENTS AMB MENYS VINCULACIÓ. LA WEB SINCOMISIONES.ORG , ESPECIALITZADA A COMPARAR COMISSIONS DELS BANC , MIGUEL OTERO, COFUNDADOR

13.30H CINC MEDICAMENTS QUE NO HAURIES DE BARREJAR MAI. HI HA ALGUNES CONTRAINDICACIONS . L'AUTOMEDICACIÓ HA DE SER RESPONSABLE. MARÍA PERELLÓ RESPONSABLE DEL CENTRE D'INFORMACIÓ DEL MEDICAMENT DEL COL.LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA.

13.45H LES CAPITALS CATALANES, ENTRE LES 11 CIUTATS DE ESPAÑA CON LOS TAXIS MÁS CAROS.TARRAGONA ÉS LA CIUTAT AMB LES TARIFES MÉS CARES. SEGONS ESTUDIO DE FACUA.SECRETARIO GENERAL, RUBÉN SÁNCHEZ

13.50H EL MIÉRCOLES FUE EL DÍA DE LAS LEGUMBRES. RECETA CON ELLAS. DAVID LIENAS,CHEF.

