HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA DIVENDRES 26-2-21

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 26-2-21

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. ELS METGES DE LES UCIS TENEN "TERROR" A UN POSSIBLE RELAXAMENT DE LES RESTRICCIONS.ELS PROFESIONALS ESTÀN EXTENUATS PERE DOMINGO RESPONSABLE D'HOSPITALITZACIÓA DEL HOSPITAL DE SANT PAU.

12.45 ADEU DE PEPE COLLADO AMB LUIS DEL OLMO, JORDI BASTÉ , CARLOS HERRERA i JORDI CASOLIVA.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 26-2-21

13.10H ¿SABIAS QUE LA RENTABILIDAD DE LAS PLAZAS DE GARAGE SE DISPARA CASI UN 10%.? ¿POR QUÉ? SEGÚN UN ESTUDIO DE FOTOCASA

13.30 EL CONFINAMENT HA AGREUJAT MÉS LA TENDÈNCIA DELS ADOLESCENTS A AÏLLAR-SE A L'HABITACIÓ.JORDI ROYO DOCTOR EN PSICOLOGIA I DIRECTOR CLÍNIC D'AMALGAMA 7.

13.50H DESPEDIDA Y CIERRE PEPE.

