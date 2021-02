HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA DIMECRES 17 DE FEBRER

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. DIMECRES 17 FEBRER

12.30H L’Hospital de Mataró aconsegueix rebaixar a la meitat la pèrdua de pes en pacients ingressats per COVID-19 i reduir la desnutrició. Doctor Pere Clavé, director de recerca del Consorci Sanitari del Maresme i responsable de l'estudi.

12.45H EL GOVERN (CONSUM) ENDUREIX ELS REQUISITS PER VENDRE MASCARETES HIGIÈNIQUES . QUINES SÓN?.

Montserrat Ribera.

13.10H EL SECTOR FUNERARI CATALÀ DEMANA INCLOURE EL SEU PERSONAL EN ELS GRUPS PRIORITARIS DE VACUNACIÓ. LAS BAIXES PROVOCADES PER LA COVID YA SUPERA EL 10% DEL TOTAL DE TREBALLADORS DEL SECTOR. .ASOCIACIÓ DE EMPRESAS DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA ( ASFUNCAT). SALUT DE MADRID JA HA INCLÓS A AQUEST SECTORS EN EL PROGRAMA DE VACUNACIO.PRESIDENT Josep M. Mons..

13.30H L' AJUNTAMENT VOL PROHIBIR FUMAR A LES PLATGES DE BARCELONA. PARLEM AMB EL REGIDOR DE L'AJUNTAMENT ELOI BADIA.

13.45H LA MEITAT DE LA POBLACIÓ PODRIA SER MIOP EL 2050 PER LA POCA ACTIVITAT AL AIRE LLIURE. JUAN.P ALVAREZ DE TOLEDO, SUBDIRECTOR MÈDIC DEL CENTRE DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER.Dr. Juan P. Álvarez de Toledo

Subdirector médico y coordinador del área de Segmento Anterior y Cirugía Refractiva del Centro de Oftalmología Barraquer.

13.50H MARTA GONZÁLEZ. Tema: Dies internacionals.

