HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA DILLUNS 22-2-21

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. 22 FEBRER.

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. NOMÉS LES RESTRCIICIONS PODRIEN EVITAR LA QUARTA ONADA, SEGONS EL BIOCOMSC.ELS INVESTIGADORS BIOSCOMSC. ELS CASOS DE COVID CONTINUEN BAIXANT PERÒ MÉS LENTAMENT .SERGIO ALONSO, INVESTIGADOR

12.45H ELS MOSSOS FARTS DE LA SITUACIÓ NO PODEN MÉS . 6 DIES CONSECUTIUS D'ALDARULLS I VIOLENCIA ALS CARRER DE LA CIUTAT DE BARCELONA.S. ELS REPRESENTANTS SINDICALS ALERTEN QUE ELS AGENTS ESTAN AL LÍMIT I EL CONSELLER SAMPER DIU QUEESTÀN AL SEU COSTAT.INSTA A DEBATRE AL PARLAMENT LA REFORMA DE L'ORDRE PÚBLIC.

QUÈ DEMANEN?

NACHO ÁLVAREZ, DELEGADO SINDICAL SME. (SINDICATO MOSSOS D'ESQUADRA)

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 22 DE FEBRER

13.10H ELS EXPERT ANUNCIEN GUERRA DE PREUS EN LES PROPERES SETMANES EN LA DISTRIBUCIÓ ALIMENTARIA ..LA PANDEMIA TRASTOCA ELS HÀBITS DELS CONSUMIDORS I LES CADENES PUGNEN PER LA COUOTA DE MERCSAT. COM AFECTA AIXÓ ALS CONSUMIDORS ?.CONSULTORA KANTAR.FLORENCIO GARCÍA. DIRECTOR DE RETAIL DE KANTAR.

13.30H MÉS DE 200 DENUNCIES CONTRA INMOBILIARIES I PORTALS QUE INCUMPLEIXEN LA LLEI DE REGULACIÓ DEL LLOGUER A CATALUNYA.CAMPANYA #ANUNCISFRAUDULENTS. SINDICAT DE LLOGATERS.

13.45H EMPRESARIS I BOTIGUERS RECLAMEN SUPORT ALS MOSSOS PER ACABAR AMB ELS DISTURBIS. EN UN COMUNICAT CONJUNT, EXIGEIXEN RESPONSABILITAT POLÍTICA A LA GENERALITAT I A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA .6 DIES DE ALDARULLS, ROBATORIS, CUANTÍA DE LES DESTROSSES.ACTES VANDÀLICS.

L'AJUNTAMENT QUE DIU? I ARA QUÈ? VICEPRESIDENT DE BARCELONA COMERÇ PROSPER PUIG

13.50H ENTREVISTA AL CANDIDAT DE PIMEC , ANTONI CAÑETE.

Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.