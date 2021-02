HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA DIJOUS 18 FEBRER

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA/ 18 febrer 2021

12.30H ÚLTIMA HORA COVID 19. EL BANC DE SANG I TEIXITS HA DETECTAT A CATALUNYA ELS DOS PRIMERS CASOS DE LA VARIANT BRASILEIRA DEL CORONAVIRUS. LUIS LÓPEZ ACUÑA, EXDIRECTIVO DE LA OMS .EPIDEMIOLOGO.

12.45H ELS COMERCIANTS I ELS RESTAURADORS DELS AEROPORTS ESCLATEN CONTRA AENA I INSTEN A LA GENERALITAT I AL GOVERN CENTRAL A INTERVENOR EN EL CONFLICTE. L'OPERADOR AEROPORTUARI AENA, APLICA UN REEQUILIBRI DE RENDES TOTALMENT DESPROPORCIONAT I AMENAÇA AMB L'EXECUCIÓ INMDIATA DELS AVALS DELS SEUS CONCESSIONARIS DE RETAIL I RESTAURACIÓ SI N S'ACECEPTEN LES SEVES CONDICIONS.LLUÍS BLASI, VICEPRESIDENT DE AEOCA Asociación Española de Operadores Comerciales Aeroportuarios .

