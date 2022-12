Herrera Cope Catalunya i Andorra 30 desembre 2022

Temes d´avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra;





* Alerta de la OMS ; El repunt de contagis a la Xina posa en perill la fi de l´emergència covid

Doctor i epidemiòleg Quique Bassat





* Recomenacions per evitar comprar joguines perilloses. L´any passat es van notificar més de 200 alertes per joguines insegures per peces petites i substàncies quìmiques.

Esther Lorente, Portaveu OCU Catalunya





















MIGDIA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

PROGRAMA DEL DIVENDRES 30 DE DESEMBRE DEL 2022





13:00 INFORMATIU DE CADENA

Next temàtic i Meteo a Catalunya (Carlos Losada, José Luís gil)

13:07 Trànsit i transport públic

13:08 Resum actualitat local

Resum esports locals





13:12 MICRO ENRIQUETA ( 686770842)

13:21 Entrevista 3: - Els experts alerten d´un augment de l´ecoansietat, sobretot entre els més joves

Entrevistat: - María Serra, Pateix eco- ansietat i es experta en





13:31 Entrevista 4: Quins són els simptomes de la depresisó nadalenca? No hem de confondre la tristesa amb depressió. La solitud i les absències són unes de les causes principals.





Entrevistat: Sandra Gómez, docent i Psicòloga de la salut.









13:41 Entrevista 5: -Els Bombers de la Generalitat fan la carta als Reis d´Orient per demanar material adient per poder treballar en condicions. Amenaçen amb una vaga.





Entrevistat: - Portaveu UGT Bombers.













13:49 Entrevista 8: El duet musical Camela ens parlen del seu nou treball discogràfic.





Entrevistat: - Dioni i Mari Ángels





13:59 CONTINUEM EXPLICANT EL QUE MÉS T'INTERESSA AMB PILAR GARCÍA MUÑIZ