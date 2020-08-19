HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 18 D'AGOST DE 2020

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA
DIMARTS 18 D'AGOST DE 2020 .
AVUI ENTRA EN VIGOR A CATALUNYA LA PROHIBICIÓ DE FUMAR AL CARRER SI NO HI HA DISTÀNCIA SOCIAL.
DR. GERMAN PECES-BARBA .VTE. SEPAR (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGIA) Y NEUMÓLOGO
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ÚLTIMA HORA DE LA COVID-19 VISTA DES DEL SECTOR D'INFERMERIA DE CATALUNYA .
DAVID CARBAJALES . SECRETARI D'ACCIÓ SINDICAL DE SATSE ( SINDICAT D'INFERMERIA DE CATALUNYA)
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MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA
VINT I UNA PERSONES OFEGADES A LES PLATGES CATALANES DES QUE VA COMENÇAR LA TEMPORADA D'ESTIU.
SALVADOR ZHETELMAN . PORTAVEU CGT i SOCORRISTA.
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UNA EMPRESA DE BARCELONA APOSTA PER ELIMINAR LES CÀPSULES DE CAFÉ I RECUPERAR EL CAFÉ CLÀSIC.
BEATRIZ MESAS. CATADORA PROFESIONAL Y UNA DE LAS SOCIAS FUNDADORAS DE INCAPTO COFFEE.
CONSELLS D'ESTIU PER MANTENIR ELS ALIMENTS AL FRIGORÍFIC .
Manuel Royo, director de marketing de Beko & Grundig Iberia .
DAVID LIENAS, és xef, professor i assessor gastronòmic . Director de la pàgina web ENJOY COOKING BARCELONA
Tema: BOWLS O POKES . AMANIDES QUE COMBINEN VEGETALS i PROTEÏNES .