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Barcelona

Herrera a Cope Catalunya i Andorra

18-8-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 18 D'AGOST DE 2020

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HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRABARCELONA

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 11:54

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIMARTS 18 D'AGOST DE 2020 .

AVUI ENTRA EN VIGOR A CATALUNYA LA PROHIBICIÓ DE FUMAR AL CARRER SI NO HI HA DISTÀNCIA SOCIAL.

DR. GERMAN PECES-BARBA .VTE. SEPAR (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGIA) Y NEUMÓLOGO

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ÚLTIMA HORA DE LA COVID-19 VISTA DES DEL SECTOR D'INFERMERIA DE CATALUNYA .

DAVID CARBAJALES . SECRETARI D'ACCIÓ SINDICAL DE SATSE ( SINDICAT D'INFERMERIA DE CATALUNYA)

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MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

VINT I UNA PERSONES OFEGADES A LES PLATGES CATALANES DES QUE VA COMENÇAR LA TEMPORADA D'ESTIU.

SALVADOR ZHETELMAN . PORTAVEU CGT i SOCORRISTA.

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UNA EMPRESA DE BARCELONA APOSTA PER ELIMINAR LES CÀPSULES DE CAFÉ I RECUPERAR EL CAFÉ CLÀSIC.

BEATRIZ MESAS. CATADORA PROFESIONAL Y UNA DE LAS SOCIAS FUNDADORAS DE INCAPTO COFFEE.

CONSELLS D'ESTIU PER MANTENIR ELS ALIMENTS AL FRIGORÍFIC .

Manuel Royo, director de marketing de Beko & Grundig Iberia .

DAVID LIENAS, és xef, professor i assessor gastronòmic . Director de la pàgina web ENJOY COOKING BARCELONA

Tema: BOWLS O POKES . AMANIDES QUE COMBINEN VEGETALS i PROTEÏNES .

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