HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 9-10-20

Demanen dimisions perquè no es reobre l'oci nocturn.

Salvador Macip,metge investigador,no és partidari d'allargar les hores d'oci nocturn.Creu que s'han de mantenir i fins i tot incrementar les mesures de seguretat.

SALVADOR MACIP . Doctor de genética molecular e investigador de la UOC, treballa a la Universitat de //Leister// a la Gran Bretanya.

Respir per a gent gran i familiars: els centres de dia reobren a poc a poc .

SEGONS L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D'ALZHEIMER LA MALALTIA s’ha accelerat en pràcticament tots els usuaris DESPRÈS DEL CONFINAMENT

Inmaculada Fernández Directora Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona .

EQUILIBRATE COMO PROFESIONAL SANITARIO DURANTE LA PANDEMIA

Programa pionero en Catalunya i Espanya per ajudar als professionals de la sanitat durant la pandèmia.

Elvira GARCIA. Enfermera , directora de la escuela de alimentación saludable de Art Cool Salud

DR. MODESTO VARAS. DIGESTÒLEG

Perqué han baixat les visites als especialistes de diverses patologies no relacionades amb el coronavirus ?

LOR: Recientemente se ha celebrado el día mundial de investigación contra el cáncer. Una jornada que los oncólogos y los médicos especialistas en general han aprovechado para hacer un llamamiento a los pacientes para que no dejen de acudir a las consultas. Que no tengan miedo al coronavirus y que sigan con los tratamientos. Un llamamiento que hoy quiere hacer uno de los digestólogos más prestigiosos de Catalunyas, el Doctor Modesto Varas.

Alberto NAVARRO.Cantante.

CANCIÓN : 11 DE SEPTIEMBRE

DAVID LIENAS xef, professor i assessor gastronòmic . Director de L'ESCOLA DE CUINA: ENJOY COOKING BARCELONA

Tema: TIPUS DE CURRYS

