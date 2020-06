HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 8-6-20

AVUI, DILLUNS 8 DE JUNY DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :

ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS

DR. JOSEP MARIA PUIG .SECRETARI GRAL. SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA.

EN FASE 2 : BARCELONA I LA SEVA AREA METROPOLITANA, LLEIDA,Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf, que fa una setmana que van fer el canvi de fase. INMA SOLÉ . SOTS DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT

AVUI A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA :

EL SINDICAT MAJORITARI D'ENSENYAMENT HA IMPUGNAT LA REOBERTURA DE LES ESCOLES RAMÓN FONT . PORTAVEU USTEC.

FAPAC( FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE CATALUNYA) no vol que les escoles obrin sense un pla d’actuació. LIDÓN GASULL . DIRECTORA FAPAC

BARS NOCTURNS I DISCOTEQUES PODEN OBRIR EN FASE 3 AMB UN TERÇ D'AFORAMENT.

Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM

JA ES PODEM FER LES REVISIONS DE LES ITV

JASMINA CEBALLOS . CERTIO ITV

CASES RURALS // #JO VIATJO A CASA //

WEB TURISME RURAL PER ANUNCIAR-SE GRATIS

ANNA NIUBÓ . Propietaria del primer portal de turisme rural de Catalunya www.turismerural.com

